Ümit Milli Takım'ın Maçı İçin Biletler Ücretsiz
Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Maçın biletleri ücretsiz olacak ve futbolseverler, biletlerini Passo üzerinden alabilecek.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçının biletleri ücretsiz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.
Maç günü stat gişesi de açık olacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor