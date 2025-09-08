Haberler

Ümit Milli Takım'ın Maçı İçin Biletler Ücretsiz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Maçın biletleri ücretsiz olacak ve futbolseverler, biletlerini Passo üzerinden alabilecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçının biletleri ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

Maç günü stat gişesi de açık olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu

Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra kurtulan kadının mutluluğu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.