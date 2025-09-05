Ümit Milli Takım Hırvatistan Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Hırvatistan maçı için Trabzon'da antrenman yaptı. Takım, koordinasyon çalışmaları ve taktik üzerinde durarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon çalışması ve toplu eğitsel oyunun ardından Hırvatistan maçı taktiği üzerinde duruldu. Antrenman, son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Ay-Yıldızlılar, çalışmalarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

