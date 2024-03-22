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Ümit Milli Takım Gürcistan'ı 2-1 Mağlup Etti

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Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel maçta karşılaştığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini 16. dakikada Semih Kılıçsoy ve 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım atarken, Gürcistan'ın golünü 58. dakikada Giorgi Abuashvili kaydetti.

Ümit Milli Takım, bir sonraki maçında 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Yıldırım, Emrah Akkaya, Ertuğrul Kösterioğlu

Türkiye: Doğan Alemdar, Yasin Özcan (Kazımcan Karataş dk. 78), Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Uğur Kaan Yıldız (Metehan Baltacı dk. 73), Bartuğ Elmaz (Emirhan İlkhan dk. 46), Ömer Faruk Beyaz (Livan Burcu dk. 78), Semih Kılıçsoy (Vefa Temel dk. 90), Enis Destan (Erencan Yardımcı dk. 46), Bertuğ Yıldırım (Emircan Gürlük dk. 78)

Gürcistan: Luka Kharatishvili, Saba Goglichidze (Iraklı Egoyan dk. 86), Nikoloz Ugrekhelidze (Saba Khvadagiani dk. 46), Lasha Odisharia (Nika Sıkharulashvili dk. 73), Otar Mamageishvili (Davit Zurabiani dk. 86), Giorgi Kvernadze, Luka Gagnidze (Vasil Gordeziani dk. 73), Saba Mamatsashvili (Zurab Rukhadze dk. 46), Shalva Ogbaidze (Nikoloz Tskhovrebashvili dk. 46), Luka Salukvadze, Tornike Morchiladze (Giorgi Abuashvili dk. 46)

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 16), Bertuğ Yıldırım (dk. 55 pen.) (Türkiye), Giorgi Abuashvili (dk. 58) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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