Ümit Milli Judo Karma Takımı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ümit Milli Judo Karma Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde karma takım müsabakaları yapıldı. Ümit Milli Judo Karma Takımı, bronz madalya maçında Brezilya takımını mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.