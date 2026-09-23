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Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçı hazırlıklarını Ümraniye'de sürdürdü

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ümraniye'de sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde Budapeşte'ye gidecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile Macaristan'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda oynanacak Ukrayna-Türkiye karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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