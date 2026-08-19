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Ümit Milli Takım'ın eleme statları belli oldu

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ile 26 Eylül'de Miskolc'taki DVTK Stadı'nda, Macaristan ile 6 Ekim'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile oynayacağı müsabakaların statları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, grubundaki yedinci maçında Ukrayna ile 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında ise 6 Ekim Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Macaristan'ı konuk edecek. Mücadelenin başlama saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA
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