Ümit Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçı hazırlıkları Spor Haberleri Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarına devam etti. Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarına devam etti. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İki gruba ayrılan ümit milli futbolcular, dar alanda elle çift kale maç yaptı. Bu sırada oyuncuların neşeli halleri dikkati çekti. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi. Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Gürcistan Futbol Eylül Spor Haberler

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