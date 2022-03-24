Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya deplasmanında

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda yarın deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.05'te başlayacak.

Elemelerde I Grubu'nda yer alan, yaptığı 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra üç yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, 4 puanla 4. sırada bulunuyor.

Grupta 4 karşılaşma sonunda 4 puanı bulunan İskoçya ise averajla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye ile İskoçya arasında Bursa'da oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu, Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Enis Destan (Trabzonspor), Ali Akman (NEC Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor).

Statü

Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde Haziran/Temmuz 2023'te düzenlenecek turnuvada 16 takım mücadele edecek.

Elemelerde 8 grupta 6, Türkiye'nin bulunduğu I Grubu'nda ise 5 takım yer alıyor.

Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi Gürcistan ile Romanya'nın yanı sıra 9 grubun liderleri ve en iyi 1 grup ikincisi doğrudan katılacak. Diğer 4 takımı belirlemek için ise 8 grup ikincisi arasında play-off müsabakaları yapılacak.

Altı takımlı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçlar sıralamayı belirlerken dikkate alınmayacak.