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Ümit Milliler, Takımı hazırlık maçında Yunanistan'a mağlup oldu

Ümit Milliler, Takımı hazırlık maçında Yunanistan'a mağlup oldu
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FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, Yunanistan'a 92-77 yenildi.

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Yunanistan'a 92-77 mağlup oldu.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, çalışmalarına hazırlık maçları ile devam ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynadığı ilk hazırlık maçında Milliler, Yunanistan'a 92-77 mağlup oldu.

Yunanistan, ilk çeyreği 31-26, ilk yarıyı 54-42 ve üçüncü periyotu da 69-64 üstün tamamladı.

Karşılaşmayı, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok, Dr. Gülşah Akkaya, Alper Arıkoğlu ve TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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