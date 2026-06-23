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20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
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20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, yarın Slovenya'ya giderek hazırlık maçları oynayacak ve ardından Turgut Atakol Turnuvası'na katılacak.

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, yarın Slovenya'ya giderek hazırlık maçları oynayacak.

Milliler, Slovenya'da oynayacağı hazırlık maçlarının ardından 29. Turgut Atakol Turnuvası'nda mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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