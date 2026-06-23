20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, yarın Slovenya'ya giderek hazırlık maçları oynayacak.

Milliler, Slovenya'da oynayacağı hazırlık maçlarının ardından 29. Turgut Atakol Turnuvası'nda mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı