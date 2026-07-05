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20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Belçika'ya 70-68 yenildi

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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Belçika'ya 70-68 yenildi. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 7 Temmuz'da Slovenya ile karşılaşacak.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Belçika'ya 70-68 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, organizasyondaki ikinci maçında Belçika ile mücadele etti.

Karşılaşmaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan milliler, rakibine 70-68 yenildi.

Türkiye, grubundaki üçüncü maçında 7 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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