20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Belçika'ya 70-68 yenildi
FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Belçika'ya 70-68 yenildi. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 7 Temmuz'da Slovenya ile karşılaşacak.
FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Belçika'ya 70-68 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, organizasyondaki ikinci maçında Belçika ile mücadele etti.
Karşılaşmaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan milliler, rakibine 70-68 yenildi.
Türkiye, grubundaki üçüncü maçında 7 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Slovenya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat