Ümit Aktan İçin TFF'den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk spor basınının değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta futbol oynayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyerine erken veda etmek zorunda kalan Ümit Aktan, spora olan tutkusunu ekranlara taşıyarak spikerliğe başladı. 1972 yılında TRT'de spikerlik yolculuğuna adım atan Ümit Aktan, A Milli Takımımızın maçları, Süper Lig karşılaşmaları ve temsilcilerimizin Avrupa kupası mücadelelerini anlatımıyla hafızalarda yer edindi. Ümit Aktan, spikerliğinin yanı sıra birçok televizyon ve radyoda spor programları moderatörlüğü ve sunuculuğu yaptı. Gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Aktan, Türk spor basınının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Öte yandan birçok spor kulübü de Aktan için taziye mesajı yayımladı.