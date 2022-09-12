Uluslararası Yüzme Şampiyonasında Malatyalı 2 sporcudan başarı

Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonasında Malatyalı milli yüzücüler Burcu Naz Narin, birinci olurken Tuna Erdoğan ise ikinci oldu.

Kocaeli Kandıra Kerpe Halk Plajı'nda 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 2022 Yarışmaları yapıldı.

10 Kilometre Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonasında Milli takım adına yarışan Malatyalı sporculardan Burcu Naz Narin birinci, Tuna Erdoğan ise ikinci olarak yüz güldürdü.

Alınan başarıdan dolayı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan bir açıklama yaptı. Kayhan, "Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan bizleri bir kez daha gururlandırdılar. Kocaeli'nde 10 ülkeden, Türkiye, İtalya, İspanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna, Almanya, Hırvatistan ve Makedonya'dan 50 sporcunun katıldığı yarışmada sporcularımızdan Burcu Naz Narin'in birinci Tuna Erdoğan'ın ise ikinci olması bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Alınan başarıların küçümsenmeyeceğine parmak basan Kayhan, " Bu başarılar kolay olmadı. Antrenörlerimizin nezaretinde yıllardır disiplinli ve fedakar bir şekilde çalışan sporcularımız emeklerinin karşılığını alıyorlar. Tabi sporcularımızın ailelerinde çok büyük emekleri var. Okul saatlerinin dışında sporcularımızı antrenmanlara getirip götürüyorlar, beslenmesinden psikolojik desteğe kadar çok büyük emekleri oluyor. Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımız Burcu Naz Narin'i ve Tuna Erdoğan'ı, antrenörlerimizi, sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, 13 Eylül de Seyşeller'de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA