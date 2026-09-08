Uluslararası yelken yarışları Tekirdağ’ın turizmine katkı sağladı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası, farklı ülkelerden sporcu, antrenör ve hakemleri kente getirerek sporun yanı sıra turizme de katkı sağladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyona 7 ülkeden 34 kulüp ve 250 sporcu katıldı.

Beş gün süren yarış ve antrenman programı kapsamında ilçede sportif hareketliliğin yanı sıra turizm açısından da canlılık yaşandı.

"Yarış bitene kadar kentte turizm hareketliliği devam ett"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, organizasyon dolayısıyla farklı ülkelerden çok sayıda misafirin Tekirdağ'a geldiğini söyledi.

Organizasyonun yalnızca sportif bir yarış olmadığını, aynı zamanda kentin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sunduğunu aktaran Karaküçük, "Oteller 5 gün boyunca yoğunluk yaşadı. Sporcuların aileleri ve diğer misafirler kentin tarihi yerlerini gezdi. Kentin önemli lezzetlerinin tadına bakanlar oldu. Yarış bitene kadar kentte turizm hareketliliği devam etti." dedi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel de organizasyonun performans, turizm ve yöre ekonomisini bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın yelkende adından söz ettiren bir şehir olduğunu ifade eden Uzel, şunları kaydetti:

"Gelen sporcularla birlikte onların velileri olsun, akrabaları olsun bu organizasyona beraber geliyor. Aynı zamanda bizim kulübümüze de katkısı çok büyük. Çünkü sporcularımıza da farklı ülkelerden çocukların katılımıyla beş günlük bir antrenman gerçekleşmiş oluyor. İspanya'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve Türkiye'den jürilerimiz de çocukların yarışlarının gerçekleşmesine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla hem performans hem turizm hem de yöre ekonomisine katkıda bulunan bir yarış gerçekleştirdik."

Kaynak: AA