Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Türkiye takım halinde lider
Spor Haberleri
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ikinci gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı. Türkiye, topladığı 220 puanla takım halinde şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın üçüncü gününde serbest stilde ve kadınlarda müsabakalar başlayacak.
TÜRKİYE TAKIM SIRALAMASINDA LİDERUluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ikinci gün mücadelelerin tamamlanmasının ardından grekoromen stilde takım sıralamaları da belli oldu. Türkiye topladığı 220 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, 169 puanla İran ikinci, 111 puanla Macaristan ise üçüncü sırayı aldı. Turnuvanın üçüncü gününde serbest stilde ve kadınlarda müsabakalar başlayacak.Grekoromen stilde 60-67-77-87-130 kilogramda madalya kazanan isimler şu şekilde: 60 Kilogram1.Kerem Kamal (Türkiye)2.Meysam Karamali Dalkhani (İran)3.Kazım Tikence (Türkiye)3.Mert İlbars (Türkiye)67 Kilogram1.Saeid Morad Gholi Esmaeili Leivesi (İran)2.Mustafa Safa Yıldırım (Türkiye)3.Murat Fırat (Türkiye)3.Furkan Yıldız (Türkiye)77 Kilogram1.Cengiz Arslan (Türkiye)2.Gurban Gurbanov (Azerbaycan)3.Amin Yavar Kaviyaninejad3.Abdurrahman Kalkan (Türkiye)87 Kilogram1.David Losonczi (Macaristan)2.Istvan Takacs (Macaristan)3.Mahammad Ahmadiyev (Azerbaycan)3.Pejman Soltanmorad Poshtam (İran)130 Kilogram1.Osman Yıldırım (Türkiye)2.Fatih Bozkurt (Türkiye)3.Morteza Rasoul Alghosi (İran)3.Sarkhan Mammadov (Azerbaycan)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor