Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Türkiye takım halinde lider

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ikinci gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı. Türkiye, topladığı 220 puanla takım halinde şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın üçüncü gününde serbest stilde ve kadınlarda müsabakalar başlayacak.