Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Türkiye, serbest stil müsabakalarında 182 puanla birinci oldu. Turnuvada dereceye giren sporcular belli oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalar sonunda serbest stilde tüm sıkletlerde dereceye giren sporcular belli oldu, kupalar sahiplerini buldu. Takım sıralamasında Türkiye 182 puanla birinci, Kırgızistan 128 puanla ikinci, İran ise 126 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serbest Stil Dereceleri

57 kilogram

1. Muhammet Karavuş (Türkiye)

2. Yusuf Demir (Türkiye)

3. Yavuz Fatih Şentürk (Türkiye)

3. Baiman Kerimbekov (Kırgızistan)

61 kilogram

1. Recep Topal (Türkiye)

2. Emrah Ormanoğlu (Türkiye)

3. Nebi Uzun (Türkiye)

3. Ahora Farhad Khateri (İran)

65 kilogram

1. Bilol Sharip Uulu (Kırgızistan)

2. Oskonbai Abdullaevich Abdisamatov (Kırgızistan)

3. Ahmet Duman (Türkiye)

3. Beau Reynald Bartlett (ABD)

70 kilogram

1. Zalkarbek Tabaldiev (Kırgızistan)

2. Islam Dudaev (Arnavutluk)

3. Hamza Alaca (Türkiye)

3. Rustamzhan Kakharov (Kırgızistan)

74 kilogram

1. Quincy Miles Monday (ABD)

2. Ali Abbas Rezaeiaghouzgeleh (İran)

3. James Malcolm Green (ABD)

3. Ali Manouchehr Karampour (İran)

79 kilogram

1. İbrahim Metehan Yaprak (Türkiye)

2. Okan Tahtacı (Türkiye)

3. Adilet Maratbaev (Kırgızistan)

3. Ramazan Sarı (Türkiye)

86 kilogram

1. Mohammad Hossein Norouziyan (İran)

2. Malik Shavaev (Kırgızistan)

3. Osman Göcen (Türkiye)

3. İsmail Küçüksolak (Türkiye)

92 kilogram

1. Fatih Erdin (Türkiye)

2. Alperen Tokgöz (Türkiye)

3. Süleyman Karadeniz (Türkiye)

3. Harun Kılıç (Türkiye)

97 kilogram

1. Davoud Abolfazl Babaloo (İran)

2. Rifat Eren Gıdak (Türkiye)

3. Mustafa Sessiz (Türkiye)

3. Emirhan Kılıç (Türkiye)

125 kilogram

1. Jordan Michael Wood (ABD)

2. Daniel Gregory Clifton Kerkvliet Jr. (ABD)

3. Hakan Büyükçingil (Türkiye)

3. Abolfazl Mohammad Mohammad Nezhad (İran) - İSTANBUL

