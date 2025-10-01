Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, ikinci tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor.

Green Golf ve Tenis Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun dördüncü gününde ikinci tur karşılaşmaları oynanıyor.

Turnuvanın dördüncü gününde sağanak nedeniyle dün ertelenen 3 maç ile toplamda 8 karşılaşma yapıldı.

Müsabakalarda milli tenisçi Ayla Aksu Sloven tenisçi Dalila Jakupovic'i, Rus tenisçi Maria Timofeeva Litvanyalı Justina Mikulskyte'yi, Belçikalı Sofia Costoulas Polonyalı Weronika Falkowska'yı, Makedon Lina Gjorcheska Çek Karolina Pliskova'yı, Bulgar tenisçi İsabella Shinikova Birleşik Krallık'tan Harriet Dart'ı, Sloven Kaja Juvan milli tenisçi Defne Çırpanlı'yı, Çek Nikola Bartunkova milli tenisçi İpek Öz'ü ve Rus Anastasia Tikhonova Elina Nepliy'i yenerek üst tura yükseldi.