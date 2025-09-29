Haberler

Uluslararası Samsun Açık Tenis Turnuvası'nda Elemeler Tamamlandı

Uluslararası Samsun Açık Tenis Turnuvası'nda Elemeler Tamamlandı
Samsun'da düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme karşılaşmaları sona erdi. 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçinin katıldığı turnuvanın üçüncü gününde ilk tur karşılaşmaları yapılacak.

Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme karşılaşmaları tamamlandı.

Green Golf ve Tenis Kulübünde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun ikinci gününde eleme maçları oynandı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor. Turnuvanın üçüncü gününde ilk tur karşılaşmaları yapılacak.

Tek kadınlarda Türk tenisçi Berfu Cengiz, Polonyalı tenisçi Linda Klimovicova, Rus tenisçi Elina Nepliy, Polonyalı tenisçi Weronika Falkowska, Fransız tenisçi Tİantsoa Rakotomanga Rajaonah, Bulgar tenisçi İzabella Şinikova, ABD'li tenisçi Carol Young Suh Lee, Çek tenisçi Darja Vidmanova ve Alman tenisçi Carolıne Werner rakiplerini eledi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
500
