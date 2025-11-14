Uluslararası Sağlık, Spor ve Turizm Kongresi Kırşehir'de Başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Sağlık, Spor ve Turizm Kongresi" başladı.

KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in sahip olduğu köklü tarihi, doğal mirası, jeotermal kaynakları ve üniversitenin bu alandaki ihtisaslaşma vizyonu sayesinde sağlık, spor ve turizmin birlikte ele alınabildiğini söyledi.

Demiryürek, KAEÜ bünyesinde oluşturulan Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SAUTER) şehir için yalnızca araştırma altyapısı değil, geleceğe açılan stratejik kapı olduğunu vurguladı.

Jeotermal kaynakların modern bilim ve teknolojiyle buluşturulmasıyla sağlığın sporu içine alan geniş bir alan olduğunu belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"Bu merkez, Kırşehir'in sadece tarihi yönüyle değil, bilim temelli sağlık, spor ve rehabilitasyonun yeni çekim merkezi olarak öne çıkabileceğinin de güçlü göstergesidir. Kongredeki multidisipliner yaklaşımların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Değerli akademisyenlerimizin yanı sıra TOBB, Hizmet İhracatçıları Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin katılımı, bilimin, sektörün ve kamu otoritesinin ortak vizyonla bir araya gelebileceğini göstermektedir. Kongre ile bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarının geliştirilmesi, bölgesel potansiyelin görünür kılınması açısından önemli fırsat sunmaktadır."

Kongre Başkanı ve KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş de kongrede 70'e yakın konuşmacının 10'dan fazla oturumda çeşitli sunumlar gerçekleştireceğini belirtti.

KAEÜ olarak sporun, sağlığın ve turizmin birbirini destekleyen, güçlendiren unsurlar olduğuna inandıklarını anlatan Güneş, "Bu alandaki çalışmalarımız yalnızca akademik dünyaya değil, aynı zamanda topluma, yerel ekonomiye, kültürel mirasımıza da önemli katkılar sağlayacaktır. Kongremizin spor, sağlık ve turizmin entegrasyonunu güçlendiren önemli platform olacağına güveniyoruz. Hep birlikte yenilikçi çözümler üreterek, gelişen bir dünyada daha sağlıklı, spor odaklı ve sürdürülebilir bir turizm anlayışını inşa etmek, kongrenin en önemli amaçlarından birisidir." diye konuştu.

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz de kongrede birer konuşma yaptı.

Üç gün sürecek kongre, panel ve oturumlarla devam ediyor.