Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması İzmir'de Gerçekleşti

İzmir'de Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışması gerçekleştirildi.

Fuar İzmir'de, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunca (IFBB) düzenlenen yarışmaya yerli ve yabancı 131 vücut geliştirme sporcusu katıldı.

Türk ve yabancı hakemlerin değerlendirdiği organizasyonda sporcular, performanslarını sergiledi.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Koray Girgin, AA muhabirine, bu yıl fuara yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katıldığını söyledi.

Firmaların ve sporcuların fuara olan ilgilerinin her yıl arttığını belirten Girgin, "Milli takım seçmelerinin dışında 'fitness'ın paydaşlarını burada buluşturduk. Ekipmanlar, sporcu destek gıdaları, eğitimciler bir araya geldi. Fitness dünyasının paydaşlarının bulunduğu büyük bir organizasyon. İlerleyen zamanlarda farklı şehirlerde bunları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Giderek büyüyen bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Girgin, fuarın ilk gününde milli takım seçmelerine 800 sporcunun katıldığını kaydederek, ilk üçe giren sporcuların kasım ayında İspanya'da Dünya Fitness Şampiyonası'na, aralık ayında da Suudi Arabistan'daki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılacağını aktardı.

Fuarın kapanış gününde düzenlenen Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması'na 15 ülkeden katılım olduğunu ifade eden Girgin, "Türk sporcu ağırlıklı. Her ülkede dünya ve Avrupa şampiyonası öncesi düzenlenen büyük yarışmalardan bir tanesi. Burada ilk üçe giren ya da birinci olan sporcularımıza özel bir kart veriliyor ve profesyonel sporcu oluyorlar. Dünya federasyonunun özel yarışmalarına girmeye hak kazanıyorlar. 131 sporcunun içinde yaklaşık 70-80 Türk sporcu var." diye konuştu.