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Uluslararası Mersin Maratonu'na Hazırlıklar Tamamlandı

Uluslararası Mersin Maratonu'na Hazırlıklar Tamamlandı
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Mersin'de 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar sona erdi. 42 km, 10 km ve halk koşusu olarak 3 kategoride yapılacak maratona 30 ülkeden 136 yabancı sporcu katılacak.

Mersin'de, Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6. kez düzenlenecek maraton, 15 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Maraton 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere 3 kategoride yapılacak.

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 136 yabancı sporcu katılacak. 42 kilometrelik yarışa 400, 10 kilometre yarışta ise 1772 sporcu mücadele edecek.

Hazırlıkların tamamlandığı organizasyonun halk koşusu kategorisine de isteyenler yarış gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

"En güzel parkurlardan birine sahibiz"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, AA muhabirine, maraton hazırlıklarında sona gelindiğini söyledi.

Geçen yıl düzenledikleri maratonda önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

"Geçen yıl dünyada yapılan 182 maraton arasında 46. olduk. Amacımız bu sene 40'ın altına inebilmek, ineceğimizi de umuyorum. Bu sene parkurda değişiklikler yaptık. Tamamen düz bir parkur. Denizden 4 metre yükseklikte. Uluslararası maratonlar arasında en güzel parkurlardan birine sahibiz. Bugüne kadar Türkiye'de koşulan en hızlı maraton olmasını bekliyoruz."

Taşkın, bugüne kadar düzenledikleri maratonlardan önemli geri dönüşler aldıklarını belirterek, yarışlara katılımın her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Spor organizasyonlarıyla kentin tanıtımına katkı yaptıklarını vurgulayan Taşkın, "Uluslararası Mersin Maratonu artık dünyada tanınan bir organizasyon. İleride uluslararası organizasyonlar boyutunda çok daha iyi bir yerde olacağız. Her sene biraz daha üzerine koyarak ilerliyoruz." diye konuştu.

Taşkın, belediye olarak sporun farklı alanlarında önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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