Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası İstanbul'da Gerçekleştirildi
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası'na 8 ülkeden 330 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı.
Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen organizasyona çocuklar kategorisinde 8 ülkeden 330 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.