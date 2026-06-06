Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu yarın koşulacak.

Arslantepe Höyüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Seddar Yavuz, Malatya'nın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Arslantepe Yarı Maratonu ve buna bağlı olarak halk koşularının şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını anlatan Yavuz, "Depremden sonra meydana getirdiğimiz geleceğin Malatya'sı, bu konuda Malatya içinde ve dışında yaşayan hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve uluslararası camiamızın dikkatini çekmesi, şehrimizin turizmine katkı vermesi bakımından bu yarı maratonu fevkalade önemsiyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 7 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün insanlık tarihinin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirtti.

Bu kadim mirası sporun evrensel diliyle buluşturduklarını dile getiren Er, "Maratonumuz 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 4,2 kilometre halk koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilecektir. Rusya, Etopya, Meksika, Romanya, Gürcistan'dan da profesyonel sporcuların katılımıyla organizasyonumuz uluslararası kimlik kazandı. 21 ve 10 kilometrelik yarışlar için yaklaşık 500 milli lisanslı atlet kayıt yaptırdı. Halk koşususun kayıtları ise devam ediyor." dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de selamlama konuşması yaptı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından Arslantepe Höyüğünü gezdi.