"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da tamamlandı - Haberler

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"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da tamamlandı

AA - Okan Coşkun - Spor
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'Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı' Malatya'da tamamlandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde düzenlenen "Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" tamamlandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde düzenlenen "Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona Yunanistan, İran ve Türkiye'de 37 ilden 134 sporcu katıldı.

Yarışmada, elit erkeklerde Dimitrios Antoniadis, elit kadınlarda Alexandra Adam birinci oldu.

Master A erkeklerde Mehmet Can Balcı, master B erkeklerde Mustafa Ekici, genç erkeklerde Arda Topal, genç kadınlarda Aydan Güleç, 17 yaş altı erkeklerde Nafız Ege Karagöl, 17 yaş altı kadınlarda Emine Irmak Sezer, 15 yaş altı erkeklerde Necdet Günaydın, 15 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Fatma Nisa Günaydın birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

AA / Okan Coşkun - Spor

Bisiklet Yarışı Levent Vadisi Akçadağ Malatya Spor Haberler

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