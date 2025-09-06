Haberler

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda Arnavutköy Etabı Gerçekleşti

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcunun katıldığı Arnavutköy etabı yarışında Giovanni Lonardi birinci oldu. Turun final etabı yarın gerçekleştirilecek.

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) üçüncü gününde Arnavutköy etabı yarışı gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü etabında 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

Turun 165,7 kilometrelik en uzun etabı olan Arnavutköy etabı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Zorlu etabı, Team Polti–VisitMalta ekibinden Giovanni Lonardi 2.24.31'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinciliği TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere elde ederken, üçüncü sırayı Tarteletto–Isorex ekibinden Timothy Dupont aldı.

Yarışın ardından formalar ödül töreninde sahiplerini buldu. Etabı başarılı bir performansla tamamlayan Mauro Cuylits, dünkü başarısını sürdürerek turuncu (genel klasman), mavi (en iyi sprinter) ve beyaz (en iyi genç sporcu) formaları korurken, Robbe Claeys de yeşil (en iyi tırmanışçı) formayı elinde tuttu.

Tour of İstanbul'un final etabı yarın 08.30'da Fatih'te gerçekleştirilecek. Yarış 94,3 kilometrelik parkurda koşulacak ve başladığı noktada saat sona erecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
