Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak. 12 ülkeden 400 güreşçi Kemer ilçesinde mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, 12 ülkeden 400 güreşçinin mücadele edeceği organizasyon, Kemer ilçesinde yapılacak.
Organizasyon 11 Ocak Pazar günü sona erecek.
