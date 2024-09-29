Uluslararası Gelibolu Maratonu 9. Kez Gerçekleştirildi

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Uluslararası Gelibolu Maratonu bu yıl 9. kez gerçekleştirildi. Maratona, 29 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 100 kişi katıldı.

Uluslararası Gelibolu Maratonu binlerce sporcuyu Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ağırlıyor. 9. Gelibolu Maratonu'na Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve sporcular katıldı. Maratona bu sene 29 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 100 kişi katıldı. Koşucular doğa ile iç içe olan Tarihi Alan'da spor etkinliği için bir araya geldi. 4 kategoriden oluşan 10K, 21K, 40K ve 1915 metrelik Halk Koşusu Uluslararası Gelibolu Maratonu saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başladı.

Kaşdemir: "Herkesi Çanakkale'ye hem yürümeye hem koşmaya davet ediyoruz"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı açıklamada, "Harika bir atmosferde Çanakkale Tarihi Alan'da Gelibolu Maratonu'nu yapıyoruz. 29 farklı ülkeden 3 bin 100 sporcu katılıyor. Çanakkale Türkiye'nin ve Dünya'nın buluşma noktası haline gelmiştir. Bizde bunları destekliyoruz. ve bu barış, huzur yurdu topraklarda bütün insanların barış ve huzur içerisinde spor yapmalarını arzu ediyoruz. ve her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğu var. Çok mutluyuz. Buradan herkesi Çanakkale'de hem yürümeye hem koşmaya davet ediyoruz. Ziyaret yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten harika bir parkur var, harika bir coğrafya var, harika bir ortam var. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz ve bekliyoruz. Bugün de Gelibolu Maratonu burası cesaretin toprakları, kahramanlığın, fedakarlığın toprakları. Burası Cumhuriyetin kurulduğu yer. O yüzden Türk milleti Çanakkale'de buluşacak. Hatta dünyanın pek çok yerlerinden insanlar gelip böyle huzur ortamında, barış ortamında burada güzel zamanlar geçirecekler. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz" dedi.

Maraton başladığı yer olan Namazgah Tabyası önünde sona erecek. - ÇANAKKALE