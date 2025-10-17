İstanbul'un ikonik manzaralarının eşliğinde 24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası FIVA World Rally İstanbul Cumhuriyet Rallisi için geri sayım başladı.

Üyeleri arasında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri, kolleksiyoner, müze sahibi ve en önemlisi, var olan değerleri koruma amacı güden otomobil meraklılarının yer aldığı ve 600'ü aşkın üyesi olan Klasik Otomobil Kulübü'nün organize ettiği yarış öncesi hazırlıklar son aşamasına geldi.

Sencer Sivridağ: "Kültürlerin harmonisi"

Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Sivridağ, yoğun tempo içinde devam eden çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. FIVA World Rally İstanbul Cumhuriyet Rallisi'nin bu yıl uluslararası statüde koşulacak olmasından duyduğu mutluluğun altını çizen Başkan Sencer Sivridağ, "Bu görkemli etkinlik, hem kültürlerin ortak harmonisine hizmet edecek, hem de ülkemizin en güzel turizm bölgelerinden, dünyanın incisi İstanbul'un çevresinde yaşanacak olması nedeniyle önemini net bir biçimde ortaya koyuyor. Yarışın ikinci gününde, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde gerçekleşecek mücadele de ralliye ayrı bir güzellik katarken hem yarışmacılara, hem de izleyenlere renkli görüntüler verecek" dedi.

TOSFED takviminde, FIVA'nın destekleriyle

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takviminde yer alan ve Uluslararası Antika Otomobil Federasyonu'nun (FIVA) Uluslararası Antika Otomobil Federasyonu'nun Gençlik ve Kültür Komisyonu tarafından da desteklenen bu rallinin bu yılki mottosu, "Endüstrinin Tekerlekleri, Zaman Yolcuları, Geçmiş Gelecekle Buluşuyor, Hareket Yankıları, Durgunluktaki Duygu, Eskidikçe Değerlenen Klasikler" gibi başlıklar altında belirlendi.

25 ila 50 yaş aralığında araçlar kozlarını paylaşacak

Geçtiğimiz yıllarda her yaştan insanın büyük bir heyecanla izlediği ralliye bu yıl yaklaşık 120 klasik otomobil kayıt yaptırdı. 25 ila, 50 yaş aralığındaki araçların İstanbul'un merkezinden geçerek Anadolu Yakası'nın en güzel yerlerinden biri olan Ömerli-Şile arasındaki yollarda kozlarını paylaştığı mücadelelerin ardından, Türkiye'nin ilk ve tek Formula 1 pisti olan İstanbul Park'ta da birbirleri ile rekabete girecekler. - İSTANBUL