20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 20. kez düzenlenen Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na 500 sporcu katıldı. İklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporcular 1500 ve 5000 metrelik parkurlarda yarıştı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Muğla'nın Datça İlçesinde 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na 500 sporcu katıldı.

"Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çekmek amacıyla organzie edilen maratonda Türkiye, Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve İspanya'dan sporcular mücadele etti.

1500 ve 5000 metrelik parkurda, 14 ile 89 yaş arası sporcularla paralimpik yüzücüler de kulaç attı.

Yarışların ardından kategorilerine göre dereceye giren isimler şu şekilde:

1500 metre kadınlar genel klasman:

1 - Eda Savcıgil

2 - Nehir Sümen

3 - Elif Defne Aydoğan

5000 metre erkekler genel klasman:

1 - Emre Öztürk

2 - Çağan Yiğit Bozacı

3 - Uygen Civelek

5000 metre kadınlar genel klasman:

1 - Sıla Pazar

2 - Elif Berke

3 - Yasemin Altıntaş

5000 metre erkekler genel klasman:

1 - Mark Shrom

2 - Bora Karataş

3 - Orkun Özen

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Ayraç Kurt ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülen Karakuş'un da katılımıyla dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Spor
