Uluslararası Antalya Kupası Atletizm Yarışları Başladı

Atletizmde Uluslararası Antalya Kupası yarışları başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya 100. Yıl Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlara 9 ülkeden 85 sporcu katılıyor.

Kadınlar ve erkeklerde 18 ve 20 yaş altı ile büyükler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, sporcular sprint, orta ve uzun mesafe koşuları, engelli koşular, atmalar ve atlamalar gibi branşlarda mücadele ediyor.

Sporcular, 100, 200, 400, 800, 1500 ve 3000 metre koşularının yanı sıra 100 metre engelli, 110 metre engelli, 400 metre engelli, yüksek atlama, uzun atlama, üç adım atlama, disk atma, gülle atma, çekiç atma ve cirit atma müsabakalarında yarışıyor.

Uluslararası Antalya Kupası, yarın sona erecek.