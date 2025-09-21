Haberler

Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda Kenyalı Atletler Zirveye Çıktı

Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda Kenyalı Atletler Zirveye Çıktı
Güncelleme:
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 13'üncü Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda Kenyalı atletler Boaz Kiptoo Kiplagat ve Daisy Jeptoo Kimeli, erkekler ve kadınlar kategorisinde birincilik elde etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda da aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarı maraton, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet, maraton öncesi alanda müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Erkeklerde Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat altın madalyanın sahibi oldu. Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop ikinci, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinci, Eunita Chepchumba ikinci, Sebahat Demir ise üçüncü oldu.

İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destek verdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Organizasyona 13 yıldır düzenli olarak katıldığını belirten 73 yaşındaki Mustafa Selamet, İzmir'de bugüne kadar 15 maraton koştuğunu söyledi. Selamet, "İstanbul'dan buraya koşmak için geldim. Harika bir duygu. Türkiye'de en çok maraton koşan sporculardan biriyim. Yaşım 73 ama 39 senedir koşuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
