Uluslararası 3. Gordion Yarı Maratonu Lansman Toplantısı Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde gerçekleştirilecek - Haberler

' Polatlı UNESCO Hedefine Koşuyor' parolasıyla bu yıl 29 Mayıs'ta üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Lansman Toplantısı 21 Mayıs Cumartesi Günü saat 15.00'de Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Polatlı Belediyesi; Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanan Gordion Antik Kenti'nde buluşturan 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'nu 27-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde gerçekleştirilecek olan 3. Gordion Yarı Maratonu Lansman Toplantısı'nda katılımcılara; üç gün boyunca sürecek olan etkinlikler, UNESCO Dünya Mirası Listesi hususunda yapılan çalışmalar ve Polatlı'nın tarihsel önemi hakkında bilgilendirme yapılacak.

Yönetmenliğini dedesi Sakarya Meydan Muharebesi şehidi olan Kadir Uluç'un yaptığı, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nin desteğiyle hazırlanan 'Gordion'un Çobanları' isimli belgeselin ilk gösteriminin yapılacağı Lansman Toplantısı sonrası katılımcılar Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni dolaşacak. Maraton heyecanının ilk adımını yaşamak ve bu özel toplantıya katılmak isteyen vatandaşlar için 21 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsler kaldırılacak. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yapılacak olan 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Lansman Toplantısı'nda Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç konuşmacı olarak yer alacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor