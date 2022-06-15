Uluslar Ligi'nin en genç takımı Türkiye, geleceğini inşa ediyor

Stefan Kuntz'un göreve gelmesiyle birlikte yeni bir döneme giriş yapan A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde yer alan takımlar arasında en düşük yaş ortalamasına sahip olan takım oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 4'üncü karşılaşmasında Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'de 4 yaptı ve puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Tekrardan B Ligi'ne yükselmek için büyük bir mesafe kaydeden milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ve başta Kenan Koçak olmak üzere yardımcıları, gençlere önem vermeye devam ediyor. Kuntz'un göreve gelmesiyle birlikte önce Salih Özcan ardından ise Ferdi Kadıoğlu, milli takıma kazandırıldı. Liglerin sona ermesinin ardından başlayan Uluslar Ligi'nde kadroya birçok genç oyuncu çağıran Stefan Kuntz, oyunculardan aldığı verimle de dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde birçok oyuncuya forma şansı verdi. Deneyimli teknik adamın vazgeçemediği isimlerin ilk sırasında ise Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Milli takımın Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Kadıoğlu, gösterdiği performans ve istekle, teknik heyetten tam not aldı. Milli formayla da sezon boyunca Fenerbahçe'de oynadığı sol bek pozisyonunda görev alan genç oyuncu, gelecekte Stefan Kuntz'un planlarında önemli bir yeri olacağının mesajını bu karşılaşmalarda verdi.