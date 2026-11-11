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Uludağ Üniversitesi öğrencisi Melisa Nur Efe, 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu

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Uludağ Üniversitesi öğrencisi Melisa Nur Efe, 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu
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TÜSF'nin 4-8 Kasım 2026'da Ordu'da düzenlediği ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda BUÜ öğrencisi Melisa Nur Efe, kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Efe'nin şampiyonluğuyla BUÜ, üniversiteler arası boks müsabakaları tarihindeki ilk altın madalyasına ulaştı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Ordu'da gerçekleştirilen ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencisi Melisa Nur Efe, 57 kilogramda altın madalya kazandı.

43 üniversiteden 202 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Melisa Nur Efe, kadınlar 57 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Elde edilen sonuçla birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversiteler arası boks müsabakaları tarihindeki ilk altın madalyasına ulaştı.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

Şampiyonluğun ardından açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde edilen derecenin üniversitenin spor tarihi açısından önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Rektör Yılmaz, üniversiteyi başarıyla temsil eden Efe'yi, teknik ekibi ve Spor Bilimleri Fakültesi yönetimini tebrik ederek, öğrencilerin sportif faaliyetlerine verilen desteğin süreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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