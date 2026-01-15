Haberler

Galatasaray taraftar grubundan, Giresun'da köy okuluna anlamlı yardım

Galatasaray taraftar grubundan, Giresun'da köy okuluna anlamlı yardım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray taraftar oluşumu ultrAslan'a bağlı ultrAslan UNI Giresun İl Temsilciliği, Yüce İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik kış aylarında ihtiyaçlarını karşılamak için kışlık giyecek ve ayakkabı yardımı yaptı. 97 öğrenciye ulaştırılan yardımlar, üniversiteli gençlerin desteğiyle gerçekleşti.

Galatasaray taraftar oluşumu ultrAslan'a bağlı ultrAslan UNI Giresun İl Temsilciliği, Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yüce Köyü'nde bulunan Yüce İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı ve kış aylarında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kışlık giyecek ve ayakkabı desteğinde bulundu.

ultrAslan UNI ile Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, okulda eğitim gören 97 ilkokul ve ortaokul öğrencisine kışlık mont, bot, atkı, bere ve eldiven hediye edildi. Soğuk kış günleri öncesinde ulaştırılan yardımlar, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken, üniversiteli gençler de çocukların sevincine ortak oldu. Dağıtımı yapılan ürünlerin bedelinin ise Türkiye genelinde eğitim gören Galatasaray taraftarı üniversite öğrencileri tarafından aralarında toplanan bağışlarla karşılandığı belirtildi.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan ultrAslan UNI Giresun İl Temsilcisi Arda Bahar, bu tür çalışmaların kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, "Yalnız tribünlerde değil, hayatın her alanında dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaraylı üniversite öğrencilerinin katkılarıyla Yüce Köyü'ndeki kardeşlerimizin kışa daha sıcak girmesine bir nebze de olsa katkı sunduk. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, bizim için her şeyden daha değerli. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini imkanlarımız ölçüsünde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Derin ise gerçekleştirilen destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Öğrencilerimizin büyük bir kısmı kırsal bölgede yaşamlarını sürdürüyor ve özellikle kış aylarında ciddi ihtiyaçlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu anlamlı organizasyon sayesinde çocuklarımız hem önemli bir ihtiyacını karşıladı hem de kendilerini yalnız hissetmediklerini gördü. UltrAslan UNI Giresun İl Temsilciliği'ne, katkı sunan tüm üniversite öğrencilerine ve emeği geçen herkese öğrencilerimiz ve okulumuz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Kız kardeşini korurken öldürülmüştü! Gergin geçen duruşmada ara karar
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi