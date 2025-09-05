Ülkeyi karıştıran olay! Bilerek kart gören futbolcu hapislerde çürüyebilir
Flamengo'nun futbolcusu Bruno Henrique, maçlarda bilerek kart görme eylemi nedeniyle 12 maç men ve 11 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Bahis skandalı nedeniyle cezalandırılan 34 yaşındaki oyuncu, kasti kart görerek çevresine avantaj sağladığı belirlendi. Ayrıca, Henrique'nin iki ila altı ay hapis cezası alabileceği belirtildi.
HAPİSLERDE ÇÜRÜYEBİLİR
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 34 yaşındaki oyuncu, kasti kart görerek çevresindekilere avantaj sağladığı gerekçesiyle 12 maç men ve 11 bin dolar para cezası aldı. (40 maçta 8 sarı kart)
Bunun yanı sıra, Bruno Henrique'nin iki ila altı ay hapis cezası alabileceği belirtildi. Bu sezon Flamengo formasıyla 40 maça çıkan Henrique, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.