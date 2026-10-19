Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ülker Gençler Ligi'nde erkeklerde ilk pencere 16 kulübün katılımıyla sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde birinci pencere maçları sona erdi. Ligde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 16 kulübün altyapı takımları mücadele ediyor; normal sezon yedi pencere ve üç devreli usulle oynanacak, her takım 21 maça çıkacak.

Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde birinci pencere maçları sona erdi.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Çayırova Belediyesi-Mektebim Denizli Basket: 84-86

Trabzonspor-Körfez Basket: 50-73

Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka: 79-84

Türk Telekom-Galatasaray: 87-72

Esenler Erokspor-Pizzabulls Bordo Bandırma: 96-82

Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor: 58-60

Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ: 87-85

Bursaspor Basketbol-Beşiktaş: 56-73

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 16 kulübün altyapı takımları, Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde A ve B olmak üzere iki ayrı ligde mücadele ediyor. Geçen sezondan farklı olarak normal sezon, yedi pencere üzerinden üç devreli lig usulüne göre oynanacak ve her takım 21 karşılaşmaya çıkacak.

A Ligi'nde normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B Ligi'nde belirlenen sıralamalarda yer alan takımlar ise gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanabilmek için play-out karşılaşmalarına çıkacak.

Kaynak: AA
Bu haber 90 sitede yayınlandı.
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

Kendisinden 22 yaş büyük adamla buluşmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti

Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

Arda İspanya'yı karıştırdı!

CHP'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Yeni Partili başkandan CHP'li başkanın kızına büyük kıyak
Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor
Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti! Tüm alkışlar ona

Dünyayı sarsan iddia! Kim Jong-un komaya mı girdi?

Dünyayı sarsan haber! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı