Ülke puanında önümüzde kimse kalmadı! Türkiye'nin Avrupa'da kaderi 3 takıma bağlı

Avrupa'da son 32 maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ülke puan sıralamasındaki durumu netlik kazandı. 12. sırada bulunan Türkiye'nin önünde yer alan Sırbistan ile Avusturya'nın Avrupa kupalarında temsilcisi kalmadı. Böylece Türkiye'nin sezonu ilk 12'de tamamlama şansı oldukça arttı. Bunu başarırsak sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takımın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanması halinde, 2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndereğiz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Basel'e elenmesiyle Türkiye, 12. sıradaki yerini korudu. Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir yoluna devam ederken, Sırbistan ve Avusturya'nın Avrupa'da yarışan takımının kalmaması Türkiye için büyük avantaj oluşturuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DİREKT GRUPLARA KALABİLİRİZ

Türkiye, sezonu ilk 12'de bitirme şansına sahip. Bunu başarırsak sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takımın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanması halinde, 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

İLK 15'E GİRERSEK NE OLUR?

Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Sezonun sonunda ilk 15'e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız.

Ülke puan sıralamasında son durum şöyle: