Ula'da sporun birleştirici gücü kuşaklar Bocce sahasında buluştu

Muğla'nın Ula ilçesinde, farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getiren bocce etkinliği düzenlendi. 'Kuşaklar Bocce Sahasında Buluştu' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, sporu sosyal bir bağ kurma aracı olarak vurguladı. Katılımcılar, sporla birlik ve beraberliğin arttığına dikkat çekti.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen bocce etkinliği, 7'den 70'e her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Gençler ve yaşlıların aynı sahada ter döktüğü etkinlikte, sporun kuşaklar arası köprü kurma gücü vurgulandı.

Ula Kaymakamlığı koordinesinde, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, ilçede büyük ilgi gördü. "Kuşaklar Bocce Sahasında Buluştu" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar, gençler ve yetişkinler bir araya gelerek bocce sporunun inceliklerini öğrendi. Sahada sergilenen tatlı rekabet, yerini kısa sürede sosyal bir kaynaşmaya bıraktı. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir misyon taşıdığını belirtti. Yetkililer yaptıkları açıklamada "Sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğe sunduğu katkı yok sayılamaz. Bu tür etkinliklerle her yaştan vatandaşımızın spora erişimini artırmayı ve bocce gibi her yaş grubuna hitap eden branşları yaygınlaştırarak sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür ederek, farklı kuşakların bir araya geldiği bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını talep etti. İlçe Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine, yıl boyunca farklı branşlarda sportif ve sosyal etkinliklerin kesintisiz devam edeceği müjdesini verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
