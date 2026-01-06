Ula'da bocce kursları dört mevsim sürüyor

Ula Kaymakamlığı himayesinde yürütülen spor projeleri meyvelerini verirken, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Bocce kursları her yaştan öğrencinin katılımıyla dört mevsim aralıksız devam ediyor.

Ula'da spor kültürünü tabana yaymak ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla başlatılan Bocce eğitimleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Alanında uzman antrenörler tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere sadece oyunun kuralları değil, aynı zamanda stratejik düşünme becerisi de kazandırılıyor. Çalışmalarda şu unsurlar ön plana çıkıyor teknik ve strateji, karakter eğitimi, sosyal selişim ön plana çıkıyor.

Düzenli yapılan bu çalışmalar sayesinde çocuklar, okul dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirirken, çağımızın sorunu olan teknoloji bağımlılığından da uzaklaşıyor. Sağlıklı bir ortamda sosyalleşme imkanı bulan öğrencilerin, arkadaşlık bağlarının güçlendiği ve özgüvenlerinin arttığı gözlemleniyor.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların temel amacının yetenekli sporcuları keşfetmek olduğunu vurgulayarak, "Bocce, her yaş grubuna hitap eden kapsayıcı bir branş. Amacımız sporu tabana yayarak, gelecekte il ve bölge müsabakalarında ilçemizi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek" dedi.

Yaz-kış demeden devam eden antrenmanlar, veliler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. - MUĞLA