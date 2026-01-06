Haberler

Ula'da bocce kursları dört mevsim sürüyor

Ula'da bocce kursları dört mevsim sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ula Kaymakamlığı himayesinde, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce kursları, her yaştan öğrenciye kapı açarak spor kültürünü yaymayı hedefliyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Ula Kaymakamlığı himayesinde yürütülen spor projeleri meyvelerini verirken, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Bocce kursları her yaştan öğrencinin katılımıyla dört mevsim aralıksız devam ediyor.

Ula'da spor kültürünü tabana yaymak ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla başlatılan Bocce eğitimleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Alanında uzman antrenörler tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere sadece oyunun kuralları değil, aynı zamanda stratejik düşünme becerisi de kazandırılıyor. Çalışmalarda şu unsurlar ön plana çıkıyor teknik ve strateji, karakter eğitimi, sosyal selişim ön plana çıkıyor.

Düzenli yapılan bu çalışmalar sayesinde çocuklar, okul dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirirken, çağımızın sorunu olan teknoloji bağımlılığından da uzaklaşıyor. Sağlıklı bir ortamda sosyalleşme imkanı bulan öğrencilerin, arkadaşlık bağlarının güçlendiği ve özgüvenlerinin arttığı gözlemleniyor.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların temel amacının yetenekli sporcuları keşfetmek olduğunu vurgulayarak, "Bocce, her yaş grubuna hitap eden kapsayıcı bir branş. Amacımız sporu tabana yayarak, gelecekte il ve bölge müsabakalarında ilçemizi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek" dedi.

Yaz-kış demeden devam eden antrenmanlar, veliler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

Maduro'nun yerine gelen Rodriguez gerçekte kimdir?