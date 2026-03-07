Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan nefes kesen derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY OSIMHEN'LE GÜLDÜ

Maçın tek golü 39. dakikada Leroy Sane'nin sağ kanattan ortasında Victor Osimhen'in düzgün kafa vuruşu ile geldi.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN GEÇİT YOK

Özellikle kaleci Uğurcan Çakır, gösterdiği başarılı kurtarışlarla kalesini gole kapattı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. Milli kaleci, Beşiktaş'a karşı kariyerindeki güçlü performansını bir kez daha sergileyerek dikkat çekti.

MAÇ SONU SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ

Uğurcan Çakır, karşılaşmanın sonundaki sevinciyle siyah-beyazlı taraftarlarla arasında tansiyon yükseldi. Milli kaleci, taraftarlarıyla galibiyeti coşkuyla kutlarken, siyah-beyazlı taraftarlara karşı da sevinç gösterisinde bulundu. Deneyimli eldivenin bu hareketi tribünlerden büyük tepki aldı.