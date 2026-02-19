Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, yeni sezonda Uğurcan Çakır ile rekabet edebilecek kaleciyi Konya'da buldu.

OYUNCU TARAFI İLE ANLAŞMA BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM

Uğurcan Çakır'ın arkasında bekleyen Günay Güvenç'e çok sayıda takımdan teklif gelirken, deneyimli kaleci ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda Galatasaray, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş için harekete geçti. Oyuncu tarafı ile görüşen Cimbom, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

KONYASPOR'LA DA GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu ile anlaşmasının ardından kısa süre içerisinde yeşil-beyazlılarla da masaya oturmaya hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki kaleci, bu sezon 13 maçta görev yaptı ve kalesinde 17 gol gördü. İki maçta da kalesini gole kapatan genç file bekçisinin Konyaspor ile 1.5 yıl daha sözleşmesi devam ediyor.

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNE GELDİ

Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen Deniz Ertaş, Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.