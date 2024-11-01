Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi arkadaşlarını motive etmek için takımla sürekli toplantı yapıyor.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'u ayakta tutmaya çalışan kaptan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesaide.

Göztepe yenilgisi sonrası "Herkesin kendisini sorgulaması lazım." diyen 28 yaşındaki eldivenin, arkadaşlarıyla toplantılar yaptığı öğrenildi.

"BU MAÇI KAZANMALIYIZ"

Artık toparlanmaları gerektiğini söyleyen ve Fenerbahçe maçının bunun için fırsat olduğunu vurgulayan Çakır, "Üzerimizde ölü toprağı var ve bunu atmak için el ele vermeliyiz. Fenerbahçe maçını kazandığımız takdirde geleceğe umutla bakarız. Yeter ki inanalım ve sonuna kadar mücadelemizi verelim." diyerek takım arkadaşlarını da motive ediyor.