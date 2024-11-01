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Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş

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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takım arkadaşlarıyla toplantılar yaparak onları motive ediyor. Fenerbahçe maçının toparlanma fırsatı olduğunu vurgulayan Çakır bütün takımı kenara çekerek, "Üzerimizde ölü toprağı var ve bunu atmak için el ele vermeliyiz. Fenerbahçe maçını kazandığımız takdirde geleceğe umutla bakarız" demiş.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi arkadaşlarını motive etmek için takımla sürekli toplantı yapıyor.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'u ayakta tutmaya çalışan kaptan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesaide.

Göztepe yenilgisi sonrası "Herkesin kendisini sorgulaması lazım." diyen 28 yaşındaki eldivenin, arkadaşlarıyla toplantılar yaptığı öğrenildi.

"BU MAÇI KAZANMALIYIZ"

Artık toparlanmaları gerektiğini söyleyen ve Fenerbahçe maçının bunun için fırsat olduğunu vurgulayan Çakır, "Üzerimizde ölü toprağı var ve bunu atmak için el ele vermeliyiz. Fenerbahçe maçını kazandığımız takdirde geleceğe umutla bakarız. Yeter ki inanalım ve sonuna kadar mücadelemizi verelim." diyerek takım arkadaşlarını da motive ediyor.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıALİ İHSAN EMRE:

HER SENE FENERBAHÇEYE KARŞI ÖLÜM KALIM MAÇINA ÇIKIP HAYATINIZIN MÜCADELESİNİ VERİRSİNİZ AMA GS MAÇLARINDA 5 YER MAÇTAN SONRA DA HORON TEPERSİNİZ. ÇOK KARAKTERLİ TAKIM.

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

uğurcan'ın gs maçlarındaki performansını bekliyoruz bu maçtan. aaaa fener'e bjk'ye başka oynuyordu bu oynak?

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Haber YorumlarıDeli Şükrü:

Doğru söylemiş bir GS lı olarak uğurcan cakiri tüm takımın dinlemesini temenni eder, sözde hakemlere, TFF ye, örgüt vb bahanelerine sığınanlara bir darbe de Trabzonsporun atmasını diliyorum.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Herkes fenere bileyleniyor , tam şamar oğlanı :d

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

GS'ye gelince satışşşş :)

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