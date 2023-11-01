Uğurcan Çakır: Fenerbahçe iyi başladı ama biz de Trabzonspor'uz

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe sezona iyi başladı ama biz de Trabzonspor'uz. İyi bir hocaya sahibiz. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu maç oynanacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz" dedi.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe sezona iyi başladı ama biz de Trabzonspor'uz. İyi bir hocaya sahibiz. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu maç oynanacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde bordo-mavililerde takım kaptanı Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu. Çakır, Fenerbahçe maçı motivasyonunu ve Abdullah Avcı'nın geri dönüşünü değerlendirdi.

"FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI AMA BİZ DE TRABZONSPOR'UZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geri dönüşünün takımdaki etkisini değerlendiren Uğurcan, "Abdullah hoca 2 hafta önce geldi. Alanyaspor ve Karagümrük maçları için çalıştıklarımızı bölüm bölüm sahaya yansıttık. Fenerbahçe sezona iyi başladı ama biz de Trabzonspor'uz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil. Çıkıp kazanmak için oynayacağız. Az önce oynanan maçları analizini yaptık. Bu haftayı iyi değerlendiriyoruz. Çalışacağız. Hafta sonu göreceğiz" dedi.

"KİMİN NE PAYLAŞTIĞININ ÖNEMİ YOK"

Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in boğazdaki balık tutma videosu sorulan Uğurcan şu ifadeleri kullandı: "Saha dışında yaşanan olaylardan çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu maç oynanacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Biz Trabzonspor'uz. Çok çalışıyoruz ve kazanmak için oraya gideceğiz. Umarım öyle olacak."

"TOPARLANMAYA BAŞLADIM"

Fenerbahçe maçı için kendi performansını değerlendirmesi istenen Uğurcan, "Kendi performansımdan çok takımın kazanması daha önemli. Hem mili takım dönemi hem son 5 haftalık performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Öncesinden çok istediklerimi yapamadım ama toparlanmaya başladım. Benim performansımdan çok kazanmak daha önemli. İnşallah takım arkadaşlarım gerekeni yapacak. İnşallah güzel bir maç olacak" diye konuştu.

"DIŞARIDA OLANLAR EKSTRA MOTİVASYON YÜKSELTMİYOR"

Büyük maçların motivasyonunun ayrı olduğunu kaydeden Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe lige iyi başladı ama biz de kalitemizi iyi biliyoruz. Rakibin zayıf yönleri üzerinde çok tekrar yaparsak iyi bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. Dışarıda olanlar ekstra motivasyon yükseltmiyor. Fenerbahçe iyi bir takım, yıllardır karşılaştığımız büyük camia ama biz de iyi bir takımız, iyi bir hocaya sahibiz. Takım arkadaşlarımız hocanın istediğini yapmaya çalıştı. Bu maçların motivasyonu ayrı oluyor. Konsantrasyondan yana sıkıntı yok. İnşallah iyi bir oyunla iyi bir skor alırız."

"ABDULLAH HOCA İLE DAHA ÖNCE BUNU BAŞARDIK"

Farklı kaleci antrenörleriyle çalışmanın ve teknik direktör değişiminin yarattığı etkiyi değerlendirmesi istenen Çakır, "Futbolun içinde bunlar var, dinamik bir oyun. Her kaleci hocasının istedikleri farklı oluyor ama geriye dönüp bakmamak gerekiyor. Önümüzde 30 haftalık uzun bir süre var. Yeni hoca geldi. Çok çalışıp, saha içinde birlik olup hocanın dediklerini yapmaya çalışacağız. Hem hocayı tanıyoruz, hem bizden istediklerini biliyoruz. Belli arkadaşlarımız hocalar zaten hocayla çalışmıştı. Saha içi ve dışı arkadaşlığımızı geliştirebilirsek daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Daha önce Abdullah hoca ile bunu başarmıştık. Biraz daha fazla uyum sağlamak istiyoruz. İnşallah böyle olur. Hem saha içinde hem saha dışında Türk yabancı ayırt etmeden arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kaleci antrenörü olarak Haluk hocayla çalışmıştım Abdullah hocayla birlikte. Bjelica geldikten sonra hem Alper hem Sandro hoca geldi. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Her idmanda yüzde 100'ümü veriyorum. Eksiklerimi gidermeye çalışıyorum, çok fazla etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

"MONTELLA BANA GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Milli takımın yeni teknik direktörü Montella hakkında konuşan Uğurcan Çakır, "Bana güvenenleri yanıltmamayı hayatımın üzerine kurdum. Bana güvenildiğinde neler verebileceğimi biliyorum. Montella geldikten sonra görüşmem oldu, bana güvendiğini söyledi. Ben de bu güveni boşa çıkartmamaya çalıştım. Milli takımda değişim oldu. Takım da Hem Hırvatistan hem Letonya maçında hocanın gösterdiklerine çok çabuk uyum sağladı. A Milli Takım'da çok büyük kariyerler ve çok iyi oyuncular var. Hocanın aurası ve istediklerini net şekilde anlatması maçlarda ize çok yardımcı oldu" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA UYUM SAĞLAMAMIN SEBEBİ ABDULLAH HOCA İLE ÇALIŞMIŞ OLMAM"

Montella ile Avcı'nın yaklaşımlarının benzer olduğu için bunun A Milli Takım'daki başarısını arttırdığını belirten Çakır, "Modern futbolda rakibinizin ne yaptığını bilmek çok önemli. Montella geldiğinde Hırvatistan maçına 2-3 gün vardı. Birkaç kez toplantı yaptık, hepsi de kısa ve net toplantılardı. Abdullah hoca da bu sefer geldiğinde bize analiz yaptırdı, neyin eksik olduğunu ve ne istediğini gösterdi. Milli takımda da uyum sağlamamın sebebi, Abdullah hocayla burada çalıştığım için onun ne istediklerini net şekilde istemiştim. Çünkü Montella da benzer şeyler istiyordu" diye konuştu.

"BİR HATA PAHALIYA PATLAYABİLİR"

Bu sezon oluşan takımın geçen seneye göre takım oyununa daha uygun oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Çakır, "2 yıl önce farklı bir oyun tarzıyla oynuyorduk. Çünkü üçüncü bölgede topu saklayan oyuncular vardı. Bu sene de Onuachu var ama kanatlarda Tony gibi kuvvetli topu saklayacak, bizi 3'üncü bölgede daha nazaran arkaya koşan oyuncularımız var. Kanatlarda ise topu tutacak oyuncudan daha çok arkaya koşan oyuncularımız var. Hoca da o yüzden farklı bir oyun planıyla oynuyor. Geriden oyun kurarak birinci bölgeden pasla çıkmaya dayalı bir sisteme çalışacağımızı söyledi. A Milli Takım'da da böyle oldu. Montella'dan önce uzun vuruyorduk, karmaşık oyun vardı. Montella geldikten sonra analizlerle beraber geriden oyun kurarak oynamayı gösterdi. Çok tekrar isteyen bir anlayış. Abdullah hoca da bunu uygulayacağını söyledi, çok çalışmamız gerekiyor. Bir hata pahalıya patlayabilir. Oyuncu profilinin buna uygun olması gerekiyor. Bu sene de ona uygun oyuncular olduğunu düşünüyorum zaten hoca ve ekibi de böyle düşünüyor. Bu sene oynayan Trabzonspor'un geçen seneye göre daha iyi insanlardan oluştuğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Çakır açıklamalarını, "Bireysel olarak ise yaklaşık 5 yıldır Trabzonspor'da oynuyorum. Geriden oyun kurarak oynadığım dönem çok az olmuştu. Hocamız benden ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Üçüncü bölgeye topu atmamı isterse onu, geriden oyun kurma ise onu yapmaya çalışıyorum. İkisini de yapabildiğimi düşünüyorum" sözleriyle tamamladı.