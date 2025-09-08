Haberler

Uğurcan Çakır'dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj

Uğurcan Çakır'dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj
A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 kaybederek büyük hezimet yaşadı. Maçın ardından Milli Takım adına Uğurcan Çakır açıklamalar yaptı. Deneyimli kaleci, taraftarlara seslenerek "Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SADECE 3 PUAN KAYBETTİK"

Kötü bir performans sergilediklerini söyleyen Uğurcan Çakır, "Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp ekimdeki maçlara hazırlanacağız." dedi.

"BU TAKIM BURADAN TOPARLANIR''

Taraftarlara seslenen ve umut dolu bir mesaj gönderen deneyimli file bekçisi, "Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
