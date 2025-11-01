Uğurcan Çakır: Artık Galatasaray oyuncusuyum

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

''GALİBİYETE YAKIN TARAF BİZDİK''

Maçı değerlendiren Uğurcan Çakır, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyunu ele geçirdik. Galibiyete yakın taraf bizdik.Trabzonspor iyi savaştı. Biz 3 puan almak istiyorduk ama olmadı." dedi.

''ARTIK GALATASARAY OYUNCUSUYUM''

Duygusal bir maç yaşadığını aktaran milli kaleci, "Duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Şampiyonluk yaşadık. Kaptanlık yaptım. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Duygusal bir maçtı. Ben artık Galatasaray futbolcusuyum. Galatasaray için hep elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

''LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM''

Galatasaray taraftarı ile arasındaki ilişkiye değinen Uğurcan, "Deplasmana geldiğimde Trabzonspor'dayken, Galatasaray taraftarı beni hep güzel karşıladı. Ben de çok çalışıp en iyi performansımı sahaya yansıtmak istedim. Galatasaray için, taraftarı için çalıştım. Galatasaray taraftarı beni sevdi, ben de çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım." sözlerini sarf etti.