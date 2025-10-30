Haberler

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Güncelleme:
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor ile oynanacak kritik maç öncesi kendisine yöneltilen "Eski takımına karşı oynayacaksın, neler hissediyorsun?" sorusuna, "İnşallah kazanacağız" yanıtını verdi. Uğurcan, bu sözlerinin ardından hızlıca arabasına binerek alandan ayrıldı.

  • Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta kaleyi koruyacak.
  • Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçla ilgili 'İnşallah kazanacağız' dedi.
  • Uğurcan Çakır, bu maçta ilk kez Trabzonspor'a karşı forma giyecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri öncesi gözler, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır'a çevrildi.

"İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Bir etkinlik çıkışında mikrofonlara konuşan Uğurcan Çakır'a, eski takımı Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçla ilgili hisleri soruldu. Çakır, kendisine yöneltilen "Eski takımına karşı oynayacaksın, neler hissediyorsun?" sorusuna, "İnşallah kazanacağız" yanıtını verdi. Uğurcan, bu sözlerinin ardından hızlıca arabasına binerek alandan ayrıldı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK SINAVI

Uğurcan Çakır, bu maçla birlikte ilk kez Trabzonspor'a karşı forma giyecek. Trabzonspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli kaleci, yaz döneminde Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandırmıştı.

GALATASARAY'DA YÜKSELEN FORM GRAFİĞİ

Sezonun başında eleştiriler alan Uğurcan Çakır, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da güvendiği isimlerden biri olan milli kaleci, Trabzonspor maçında da kaleyi koruyacak.

MAÇIN ÖNEMİ

Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi, sadece puan mücadelesi değil, aynı zamanda Uğurcan Çakır için duygusal bir karşılaşma olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleciden eski takımına karşı gösterişli bir performans bekliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
