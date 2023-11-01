Uğurcan'a Tadic'in balık tutma videosu soruldu verdiği yanıt bomba

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile yapılacak maç öncesi Dusan Tadic'in balık tutma videosuna ilişkin soruya, "Kimin ne paylaştığı önemli değil, çalışacağız ve hafta sonunda sonucu göreceğiz" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor'da, milli kaleci Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"HAFTA SONU SONUCU GÖRECEĞİZ"

Deneyimli file bekçisi, "Fenerbahçe, resmi hesabından Tadic'in boğazda balık avlarken videosunu paylaştı. Takım kaptanı olarak ne söylemek istersin?" sorusuna, "Saha dışında yaşanan olaylardan çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz camia olarak. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonunda maç oynanacak ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Çok çalışıyoruz. Kazanmak için oraya gideceğiz. Umarım öyle olacak" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in boğazda balık tuttuğu bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.