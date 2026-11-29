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Milli sporcu Uğur Yumruk, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Manama'da devam eden organizasyonda Uğur Yumruk, erkekler 72 kilo kategorisinde mücadele etti.

Ay-yıldızlı sporcu, 205 kilogramlık kaldırışıyla şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Türkiye'nin madalya sayısı 3'er altın, gümüş ve bronz olmak üzere 9'a yükseldi.

Kaynak: AA