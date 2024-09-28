Uğur Yılmaz, Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı Kazandı
Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası, Uğur Yılmaz'ın 'Goldplay' isimli atıyla birinciliği elde etmesiyle sonuçlandı. Osman Şen ve Beysim Hüseyinoğlu ise sırasıyla ikinci ve üçüncü olarak ödül aldı.
Binicilikte, Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.
Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.
Kupada birinciliği "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz elde etti.
Osman Şen'in "Libas Captain Van Overis Z" adlı atıyla ikinci sırayı aldığı yarışta Beysim Hüseyinoğlu, "Furiano B" isimli atıyla üçüncü oldu.
Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.